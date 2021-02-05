"التعليم الدامج".. خطة تربوية جديدة تهم شريحة ذوي الإعاقة

كشفت وزارة التربية اليوم الجمعة، عن عزمها اعداد الخطط التنفيذية لمحاور إطار "الدمج التربوي" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والاتحاد الأوروبي، لتنمية بيئة تعليمية لشريحة ذوي الإعاقة.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "عقدت اليوم اجتماعا بتوجيه من وزير التربية علي حميد الدليمي، وبرئاسة المستشار ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتربية الخاصة علي الزبيدي، لإعداد الخطط التنفيذية لمحاور إطار "الدمج التربوي" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وبالشراكة مع الاتحاد الأوربي".

وبين الزبيدي، وفقاً للبيان، أن "مشروع الدمج التربوي يكتسب أهمية خاصة لأنه يُنمي البيئة التعليمية والتربية الإنسانية للأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة".

من جانبه، بين مدير برنامج بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي في المجلس الثقافي البريطاني عمار طارق، إن "الاجتماع ناقش آلية تنفيذ الإطار العام للتعليم الدامج، ضمن خطة عمل طموحة مدتها عشر سنوات، اذ يركز المشروع على الدمج التربوي من منظور حديث لكافة التلاميذ والطلبة بمختلف الإعاقات وخاصة فيما يخص تعليم الأطفال الصم إذ تمكنوا من أداء الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي منذ سنتين نتيجة لتظافر جهود وزارة التربية والوزارات ذات العلاقة والعمل جاري من اجل ضمان استمرارهم في التعليم في المرحلة الثانوية".

وأوضحت الوزارة، أنه "تم تدريب أكثر من (6000) معلم على طرائق التدريس الحديثة والدمج التربوي من اجل مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ خصوصاً صعوبات التعلم والإعاقات غير الظاهرة ضمن برنامج بناء القدرات".