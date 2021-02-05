"سيطرة التحدي" تطيح بإرهابي حاول دخول القائم بالانبار

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "استمرارا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة، واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة التحدي أثناء محاولته دخول قضاء الكرمة بالأنبار".وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".