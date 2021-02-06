وكيل السيستاني: التطور التكنلوجي أفقدنا الكثير من الروابط الأسرية

حذر السيد أحمد الصافي، وكيل المرجع الديني علي السيستاني، اليوم السبت، من "تفكك الأسر" بسبب فهم خاطئ للتطور التكنلوجي الذي يمر به العالم.

وقال الصافي في كلمة له بحفل تخرج طالبات جامعيات أقيم في حرم أبي الفضل العباس تابعتها السومرية نيوز، إننا "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأسر الكريمة التي سهرت وشجّعت بناتها على الدراسة وعلى التواصل وعدم اليأس، رغم كلّ الظروف التي يمرّ بها البلد".

واضاف: "من "الإنجرار وراء التطور التكنلوجي على حساب الأسرة"، مبينا: "التطور التكنلوجيّ الذي يمرّ به العالم للأسف أفقدنا الكثير من الروابط الأسريّة، بسبب عدم انتباه بعض الأُسَر أو نوع الرغبة عند الشباب والشابّات إلى أن يلهثوا وراء شيءٍ قد يتصوّرون فيه نفعاً، لكنّه كان على حساب الروابط الأسريّة".

وتابع: "لابدّ أن ندقّ ناقوس الخطر إزاء المشاكل الأسريّة، ولابد أن نحرص دائماً على الروابط الأُسريّة".

ولفت، السيد أحمد الصافي الى أن "الناس تُعاني من أزماتٍ كثيرة وأهل الباطل لا يحبّون أن يكونوا لوحدهم، يحبّون أن يُشرِكوا الآخرين بباطلهم"