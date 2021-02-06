احباط محاولة تهريب مريض من الجملة العصبية متهم بتعاطي المخدرات

احبطت قوة حماية مستشفى الجملة العصبية، اليوم السبت، محاوله تهريب المريض (ح- ف-ع) والموقوف وفق الماده 32 (مخدرات) على ذمه مركز شرطة جسر ديالى.

وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان، تلقته السومرية نيوز، ان "القوة التابعة الى قاطع حماية منشآت الرصافة الأول تمكنت من احباط محاولة تهريب مريض وهو راقد بالمستشفى بصحبه مفرزه من المركز المذكور، حيث حاول مرافق الموقوف المدعو (ح- ر- ي) الاتفاق مع أحد المواطنين لغرض تهريبه عن طريق وضع حبوب منوم في الطعام وتقديمه إلى المأمورين".

واضافت الوكالة انه "تم على الفور التعامل مع المعلومة واستنفار قوه حماية الهدف بأشراف ضابط الخفر وغلق مداخل ومخارج المستشفى وتنبيه المأمورين الذي هو بذمتهم وتم إعتقال المخطط لعملية التهريب وتم تسليمه اصوليا إلى ضابط تحقيق جسر ديالى لغرض عرضه أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".