وزير الكهرباء يوجه ملاكاته بالاستنفار التام لمواجهة سوء الاحوال الجوية

وجه وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة، اليوم السبت، ملاكاته بالاستنفار التام لمواجهة سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار.

وقال اعلام وزارة الكهرباء في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "الوزير وجه جميع ملاكات الوزارة بالاستنفار التام وبالدرجة القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات".

وأضاف البيان، أن "الوزير شدد على مراعاة استثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار،والمستشفيات،والمراكز الصحية موعزاٌ "بفتح جميع مخازن تشكيلات الوزارة وشركاتها امام منتسبي الصيانات لتجهيزهم بالمواد الحاكمة لإدامة الشبكة بغية إضافة زخم العمل وتلافياً لتجمع مياه الامطار في الشوارع، واجراء الصيانات اللازمة التي من الممكن ان تطرأ".

وأشار البيان الى أن "وزارة الكهرباء تهيب بجميع المواطنين بمراعاة الابتعاد عن اعمدة واسلاك الكهرباء وعدم ملامستها اثناء هطول الامطار، والتبليغ عن أي حالة لأقرب مركز صيانة حفاظاً على ارواحهم".