قائد طيران الجيش العراقي يصدر بيانا بشأن محاولة اغتياله ويقدم اعتذاراً

وقال المالكي في بيان ورد للسومرية نيوز: "باسمي انا الفريق الطيار الركن سمير زكي حسين المالكي وباسم عائلتي اقدم اعتذاري واسفي الى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس اركان الجيش وكافة القطعات والدوائر والموؤسسات الامنية والمقاتلة بكافة مستوياتها الحكومية و جيراننا في منطقة المنصور المحلة ٦١٥ في بغداد".وعزا المالكي اعتذاره الى أنه "تسبب بالقلق واشغالهم بامور من المفروض لن تحدث"، مشيرا الى أنه "لم يتخذ اي اجراءات امنية لداره وعائلته، ولم يضع كرفانا ولا حرسا ولا سائقا ولا عارضة احتراماً لجيراننا الاعزاء. ومنعاً للازعاج".وتابع: "لن تثنينا هذه الافعال الجبانة عن حب العراق ومواصلة القتال ومحاربة الفساد".