بابل تتخذ حزمة قرارات جديدة لمواجهة كورونا

وقال السرياوي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال مراقبة الموقف الوبائي خلال الايام الماضية قررنا مع خلية الازمة في المحافظة الاتي:-يكون الدوام بنسبة 50% في جميع دوائر المحافظة.- ارسال فرق الى المدارس التي فيها اصابات.-منع الدخول الى كافة الدوائر من دون لبس الكمامات.-الزام المولات والمطاعم بأتخاذ كافة الاجراءات الوقائية الفعلية.-غلق كافة الجوامع والحسينيات وكذلك قاعات الاعراس .- تتولى دائرة الاعلام والاتصال الحكومي في المحافظة التثقيف على لبس الكمامات.-اعادة افتتاح كافة الردهات الوبائية في الاقضية والنواحي.- منع كافة التدخلات في نقل المرضى من والى المستشفيات".