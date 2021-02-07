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وزارة التخطيط تحدد أسباب تأجيل التعداد السكاني

محليات

2021-02-07 | 08:23
وزارة التخطيط تحدد أسباب تأجيل التعداد السكاني
1,198 مشاهدة

أكد وزير التخطيط خالد بتال، اليوم الأحد، أن الظروف الصحية والمالية التي تواجه العراق دفعت إلى تأجيل مشروع التعداد السكاني العام الماضي.


وقال بتال في بيان صدر عن الوزارة تلقته السومرية نيوز، إن "العمل لم يتوقف في مشروع التعداد السكاني، وأنّ قطاعات العمل المختلفة تواصل تنفيذ خططها الخاصة بتنفيذ التعداد".

وأكد الوزير، خلال اجتماع مع ريتا كولومبيا ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، أنّ "وزارة التخطيط، تبذل جهودا كبيرة من اجل توفير الظروف المناسبة لتنفيذ التعداد"، واستعرض استعدادات الوزارة لإجراء التعداد العام للسكان، ودور الصندوق في دعم جهود الجهاز المركزي للإحصاء في تنفيد المشروع".

وبين أنّ "العمل يجري في استكمال البنى التحتية وتطوير القدرات للعاملين على تنفيذ مشروع التعداد، وأنّ هناك تعاونًا جيدًا بين الوزارة والحكومات المحلية في المحافظات، وإقليم كردستان، أسهم في تذليل الكثير من العقبات، ومعالجة المشاكل الفنية والإدارية". من جانبها أكّد كولومبيا، وفق البيان، "دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لجهود وعمل وزارة التخطيط، فيما يتعلق بإجراء التعداد، مشيرة إلى حرص الصندوق على تقديم الدعم الفني والخبراتي للجهاز المركزي للإحصاء في إطار التعاون المشترك لإجراء التعداد السكاني".

ولم يذكر بيان وزارة التخطيط إلى الموعد الجديد لإجراء التعداد السكاني في البلاد، والذي يرتبط بملفات سياسية واقتصادية واجتماعية حساسة،، فيما تشير التقديرات في الوقت الراهن إلى ارتفاع عدد السكان في العراق إلى حدود 40 مليون نسمة.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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