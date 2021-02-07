النجف تصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه انها قررت الاتي:
١_منع اقامة الفواتح و المناسبات في قاعات الاعراس
٢_منع التجمعات البشرية بصورة عامة
٣_حث جميع الموظفين على ارتداء الكمامات لكل الدوائر الحكومية و كذلك عدم دخول اي مراجع لاي دائرة اذا لم يرتدي الكمامة و توجيه دوائر المحافظة بتوفير مواد التعقيم
٤_الزام المولات و الاسواق كافة و المطاعم بالاجراءات الوقائية المتبعة
٥_توجيه و تبليغ كافة المقاهي بأستخدام المواد ذات الاستعمال للمرة الواحدة
٦_الزام و توجيه العيادات الطبية و الصيدليات كافة بالالتزام بالاجراءات الوقائية
٧_توجيه فوج المدينة القديمة بعدم دخول اي مواطن غير ملتزم بشروط الوقاية و اهمها لبس الكمامة
٨_تخفيض نسبة الدوام بما لا يتجاوز الى ٢٥ ٪ و حسب ما يراه مناسباً مدير الدائرة على ان لا يؤثر ذلك على سير حركة العمل
٩_الزام كافة المدارس الحكومية و الاهلية و الجامعات بقرارات خلية الازمة في المحافظة".