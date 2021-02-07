النجف تصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه انها قررت الاتي:١_منع اقامة الفواتح و المناسبات في قاعات الاعراس٢_منع التجمعات البشرية بصورة عامة٣_حث جميع الموظفين على ارتداء الكمامات لكل الدوائر الحكومية و كذلك عدم دخول اي مراجع لاي دائرة اذا لم يرتدي الكمامة و توجيه دوائر المحافظة بتوفير مواد التعقيم٤_الزام المولات و الاسواق كافة و المطاعم بالاجراءات الوقائية المتبعة٥_توجيه و تبليغ كافة المقاهي بأستخدام المواد ذات الاستعمال للمرة الواحدة٦_الزام و توجيه العيادات الطبية و الصيدليات كافة بالالتزام بالاجراءات الوقائية٧_توجيه فوج المدينة القديمة بعدم دخول اي مواطن غير ملتزم بشروط الوقاية و اهمها لبس الكمامة٨_تخفيض نسبة الدوام بما لا يتجاوز الى ٢٥ ٪؜ و حسب ما يراه مناسباً مدير الدائرة على ان لا يؤثر ذلك على سير حركة العمل٩_الزام كافة المدارس الحكومية و الاهلية و الجامعات بقرارات خلية الازمة في المحافظة".