أوميد خوشناو محافظاً لأربيل

وقال مراسل السومرية نيوز إن مجلس محافظة أربيل، صوت لأوميد خوشناو محافظاً، بعد تحصله على اكبر عدد من المصوتين.



واوضح ان خوشناو تحصل على أصوات 18 عضواً من أصل 23 عضواً حضروا الاجتماع.