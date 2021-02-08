الصحة: اتخذنا الاجراءات اللازمة لمواجهة سلالة كورونا الجديدة

وقالت مديرة العلاقات العامة في اعلام وزارة الصحة وعضو الفريق الطبي الساند للوزارة ربى فلاح حسن للسومرية نيوز، ان "الوزارة منذ بداية الجائحة وهي متأهبة لأي زيادة في عدد الاصابات مع ذلك وضعت عدة اجراءات وقائية وقانونية بحق اي مقصر وغير ملتزم بالإجراءات الوقائية ومن ضمنها اصدار قرارات واجراءات احترازية للوقاية من انتشار الوباء، حيث اصدرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة بتوجيه كافة المولات والمطاعم والمقاهي ومعاهد الدروس بالإغلاق في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".وأوضحت ان "هناك اجراءات قانونية ايضا وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الاهلية والحكومية التي لا تلتزم بالتعليمات وعدم السماح لأي طالب او تدريسي بالدخول الى المدارس او الكليات بدون ارتداء كمامة".وأضافت انه "على الرغب من عدم وجود اي اصابة بالسلالة الجديدة في عموم العراق لحد هذه اللحظة الا ان ظهور سلالة جديده هو امر متوقع ومنذ بداية الجائحة وزارة الصحة متوقعة من ظهور عدة سلالات اخرى والوزارة متواصلة بشكل يومي مع مركز السيطرة على الامراض الانتقالية التابع لدائرة الصحة العامة وكذلك منظمة الصحة العالمية بهذا الامر".وبينت ان "ووزارة الصحة اتخذت كافة اجراءاتها الوقائية والاحترازية لمنع دخول هذه السلالة الى البلاد".وتابعت مديرة العلاقات العامة في اعلام وزارة الصحة انه "مع تزايد عدد الاصابات وعدم التزام المواطنين ونحن في موسم شتاء وانخفاض في درجات الحرارة فهي بيئة ومناخ ملائم لانتشار الامراض التنفسية والوبائية والانتقالية وممكن دخول لموجة اشد وأخطر ونحن مازلنا في دائرة الخطر ولم نتخطاها على الرغم من ازدياد نسب الشفاء".واختتمت بالقول: "للأسف هناك تهاون كبير من المواطنين وعدم التزامهم ادت الى زيادة في عدد الاصابات ووزارة الصحة بدورها دائما تشدد وتأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي ومنع اقامة مجالس العزاء والافراح للحد من عدد الإصابات".