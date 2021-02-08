بالفيديو تردي الاوضاع الخدمية في ديالى وغلق اغلب الطرق فيها بعد هطول الامطار

تعاني المناطق الغربية لمحافظة ديالى من تردي الاوضاع الخدمية وغلق اغلب الطرق فيها بعد هطول الامطار , فيما اعرب مواطنون عن امتعاضهم بسبب ماوصفوه بالوعود الكاذبة لغالبية الساسة التي اوصلتهم لهذا الحالهولاء الاشخاص يشعرون بالوجع كثيرا والسبب مثلما يقولون ان بعض الساسة وقبيل كل انتخابات يستغلون عقول البسطاء في مناطقهم الواقعة غربي مركز المحافظة ويتمكنون من اقناعهم في التصويت اليهم تحت تاثيرات عشائرية اومذهبية اوعود كاذبة اورصيد لهواتفهم النقالة وهدايا بخسة الثمن رغم ان ثمنها معاناة واوضاع خدمية بائسة مثلما تبدو هناالامطار التي تزرع البهجة في نفوس الفلاحين وفي اغلب مناطق ديالى لكنها ليست كذلك في مناطق الكاطون والمعلمين والمفرق وبعقوبة المركز ومناطق اخرى والحديث هنا عن مبالغ طائلة خصصت للمشاريع لكنها ذهبت الى جيوب الفاسدين وتركت هولاء المساكين يعانون قساوة الشتاءالازمة المالية للبلاد وعدم استلام مديرية مجاري المحافظة اية مبالغ وايقاف العمل بالمشاريع المركزية هي السبب الرئيس التي ادت الى هذه الاوضاع المزرية بحسب مدير المجاريلايلتفتون اليهم مثلما يقولون وعندما تقترب الانتخابات سياتي الساسة اليهم كل يوم كانهم ملائكة الرحمن رغم انهم ليسو كذلك حسب مواطنيين--