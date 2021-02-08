الصحة تسجل 1713 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الاثنين.





وسجلت الوزارة بحسب موقفها اليومي، 1713 اصابة جديدة بالفيروس فيما اعلنت تماثل 848 حالة للشفاء وتسجيل 6 حالات وفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.