صحة الانبار تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا البالغة ٧ إصابات التي سجلت هذا اليوم في محافظة الأنبار، توزعت على النحو التالي": قضاء الرمادي: ٧ ، الشفاء: ٥ ".وأضاف البيان ، "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".