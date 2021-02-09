الصحة: مؤشر اصابات كورونا سيعيدنا الى نقطة الصفر

وقالت مديرة العلاقات العامة في اعلام الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "اليوم وصلنا الى عدد من الاصابات لم نتمنى الوصول الى ذلك وهو ١٩٩٤ اصابه رغم التحذيرات وهذا ما كنا نخشاه من الزيادة التي انعكست سلبا على المنحى الوبائي".واضافت أن "هذه الاعداد تعطينا مؤشراً الى ان العودة الى نقطة الصفر ستكون قريبة في حالة استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية التي ستؤدي بدورها الى اتخاذ الوزارة الصحة والبيئة اجراءات صارمه واكثر شدة من سابقتها لذلك ننصح بالعودة الى الاجراءات الوقائية والاحترازية".