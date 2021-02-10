"أبو دجانه" في قبضة شرطة نينوى

وقالت القيادة في بيان، أن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي (أ ، ع ، ع ، ع) المكنى (أبو دجانه)".وأضاف البيان، أن "المدعو "أبو دجانه" كان يعمل فيما يسمى (كتيبة البراء بن مالك - الاستشهاديين - مكتب القادسية) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه في منطقة حي (النهروان - التنك) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".