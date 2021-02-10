الاسدي: هناك جهات تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي

اكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الاربعاء، ان هناك جهات تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي.
الاسدي قال لمتظاهري واسط عند لقائه بهم فور وصوله الى المحافظة، ان "التظاهرات حق مكفول ولا يمكن لأحد منع المواطن من حقه"، مبينا: "جئت بكل عزيمة وقوة لكي أقف معكم في الخطوات التي تسهم بعملية الاستقرار وتحقيق المطالب".
واضاف ان "هناك جهات تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي"، موضحا: "نسعى للوصول معكم الى حلحلة للمشاكل والمطالب وفقا للطرق المشروعة".
وفي السياق ذاته قال متظاهرو واسط: "تلقينا رسائل إيجابية من مجيء السيد عبد الغني الأسدي وسعيه لتحقيق المطالب المشروعة وعودة الاستقرار الى المحافظة.