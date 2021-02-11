بالفيديو تركيا تستبيح سيادة العراق مجددا بذريعة الدفاع عن النفس

أعلنت وزارة الدفاع التركية إنطلاق عملية عسكرية جديدة ضد أهداف "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق مؤكدة ان عناصر الحزب تكبدوا خسائر ملموسة .عملية عسكرية ليلية تمثلت بسلسلة من الضربات الجوية طالت حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق تحت يافطة "حق الدفاع عن النفس" بحسب وزارة الدفاع التركية.حكومة انقرة اعلنت في بيان واضح وصريح ان العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر الثاني " انطلقت ليلا في منطقة قارا العراقية .. مؤكدة ان عناصر حزب العمال الذي تعتبره تنظيما إرهابيا يتكبدون خسائر ملموسة معلنة اعتقال القيادي البارز في حزب العمال الكردستاني المدعو إبراهيم باريم بعملية استخبارية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى ونقله إلى الأراضي التركية كما نفذت عملية إنزال جوي في الصباح الباكر على جبل كارة في منطقة العمادية بمحافظة دهوك .وتعتبر تركيا هذه الضربات التي تنفذها بين الحين والآخر هو حق ومعترف به دوليا في الدفاع عن النفس بهدف رد الهجمات التي تصفها بالإرهابية وضمان أمن حدودها من اي خرق امني رغم احتجاجات الحكومة العراقية .ويصنف الحزب كمنظمة إرهابية على لوائح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وسوريا وأستراليا بينما ترفض الأمم المتحدة ودول أخرى كروسيا والصين وسويسرا ومصر والهند تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية.