الصحة تسجل 2369 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الخميس في عموم محافظات العراق.



وبحسب الموقف فإن مختبرات وزارة الصحة سجلت 2369 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 994 حالة شفاء من الفيروس، فضلاً عن اربع حالات وفاة.