الصحة تحذر من موجة وبائية جديدة "أشد وأخطر" من الحالية

مديرة علاقات الصحة وعضو الفريق الاعلامي الطبي الساند للوزارة، قالت في بيان "لازلنا في تزايد مستمر لعدد الاصابات وتنازل ملحوظ في نسب الشفاء وهذا ما يمكن ان يقودنا الى موجة اشد واخطر من الموجة الحالية".وأضافت، أن "استمرار الوضع على ما هو علي فمن الممكن ان يؤدي ذلك الى انهيار في المستوى الصحي للمؤسسات الصحية رغم السيطرة لحد هذة اللحظة".وجددت مطالبتها، بضرورة "الالتزام بالاجراءات الوقائية لتقليل اعداد الاصابات والرجوع الى ما كنا عليه من نسب شفاء عالية".يشار إلى أن وزارة الصحة، سجلت اليوم الخميس، 2369 اصابة جديدة و 994 حالة شفاء و 4 وفيات بفيروس كورونا في عموم العراق.