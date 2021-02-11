العمل تعلن عزمها إجراء تعديل في راتب المعين المتفرغ

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الخميس، إن وزارته تعتزم تعديل راتب المعين المتفرغ.



وقال الركابي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الوزارة ماضية في تعديل جديد لقانون ذوي الاعاقة بما يحقق متطلبات هذه الشريحة"، مبينا ان "هيئة رعاية ذوي الاعاقة حصلت على تخصيصات جيدة في موازنة 2021 ونسعى لإجراء تعديل في راتب المعين المتفرغ لمراعاة اوضاع هذه الشريحة التي هي بحاجة لاشكال عديدة من الخدمات".

وأشار الركابي إلى ان "مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يجب ان يفعَّل ويمضي بمتابعة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة"، موجهاً رئيس الهيئة بـ"اعادة النظر في مجلس الادارة وضرورة تحقيق تمثيل لذوي الإعاقة من جميع المحافظات في المجلس".

واكد الوزير انه "نظرا للحاجة الكبيرة والمتواصلة لدعم هذه الشريحة وخاصة ان حالات طارئة واستثنائية تتطلب تدخلا عاجلا، فان الوزارة ستعمل على فتح منصة الكترونية لدعم شريحة ذوي الاعاقة، وكذلك التحرك نحو ممثلية المرجعية والمحافظات وباقي المؤسسات والمنظمات المدني من اجل توفير الدعم الانساني للاشخاص الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة والعون".