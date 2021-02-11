العراق وبرنامج الأغذية العالمي يستأنفان مشروع التغذية المدرسية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، استئناف مشروع التغذية المدرسية، بعد نجاح نسخته التجريبية خلال الأعوام الماضية.



وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها وبرنامج الأغذية العالمي شرعا "بتوزيع وجبات طازجة خلال العام الدراسي الحالي على 330 ألف طفل موزعين على 1200 مدرسة ابتدائية في جميع أنحاء بلدنا العزيز"، موضحة أن "الهدف من المشروع هو الدفع بعجلة التعليم الى الامام، وتشجيع التلاميذ والطلاب على الحضور وتقليل التسرب من مدارسهم ومكافحة سوء التغذية".

وأشار البيان إلى، أن "اختيار المدارس تم بالتنسيق مع وزارة التخطيط"، مبيناً أنه "سيتم إعطاء مادة مدعومة بالفيتامينات والمعادن تُساعد الطلبة على التركيز في دراساتهم للارتفاع بالمستوى العلمي، ومدّهم بما يكفيهم من الطاقة خلال اليوم الدراسي".