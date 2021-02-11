خلال اسبوعين.. 13 نشاطاً زلزالياً على الحدود العراقية السورية​

اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تسجيل 13 نشاطاً زلزالياً على الحدود العراقية السورية خلال اسبوعين.
وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة، حسنين جاسم، في بيان إن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث نشاط زلزالي خلال الأسبوعين الماضيين على الحدود العراقية السورية للفترة من (26/01/2021 ولغاية 10/02/2021)، وقد وصل مجموع الأحداث الزلزالية إلى (13) زلزالا".
وأوضح جاسم، أن "مقاديرها تراوحت الزلزالية بين "2,3-5,0" درجة "شكل-2", بينما كانت أعماقها البؤرية بين "5-22" كم, وتم الشعور بها من قبل المواطنين في المناطق القريبة من موقع الهزة الرئيسية التي حدثت يوم الثلاثاء المصادف 26/01/2021 عند الساعة 2:17:40 بالتوقيت المحلي بالهزة وتحديدا في معظم مناطق محافظة نينوى بنسب متفاوتة من درجات الشعور ولم تردنا أية إصابات بشرية او مادية".
واشار جاسم إلى أن "قيام العاملين في قسم الرصد الزلزالي بمتابعة وتحليل ومراقبة هذا النشاط وتغطيته إعلامياً من خلال تقديم التقارير الفورية، فضلًا عن الرجوع الى الملفة الزلزالية التاريخية الموجودة في قسم الرصد الزلزالي وجد ان السجل الزلزالي الحديث اشار الى 120 سنة الماضية لهذه المنطقة حيث أنها تعرضت إلى حوالي 30 هزة أرضية وتكرار حدوثها كانت بفترات متباعدة".