خلال اسبوعين.. 13 نشاطاً زلزالياً على الحدود العراقية السورية​

وأوضح جاسم، أن "مقاديرها تراوحت الزلزالية بين "2,3-5,0" درجة "شكل-2", بينما كانت أعماقها البؤرية بين "5-22" كم, وتم الشعور بها من قبل المواطنين في المناطق القريبة من موقع الهزة الرئيسية التي حدثت يوم الثلاثاء المصادف 26/01/2021 عند الساعة 2:17:40 بالتوقيت المحلي بالهزة وتحديدا في معظم مناطق محافظة نينوى بنسب متفاوتة من درجات الشعور ولم تردنا أية إصابات بشرية او مادية".