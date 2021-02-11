Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
علاوي بشأن الانتخابات: يُفضل تأجيلها الى 2022
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

محليات

2021-02-11 | 12:03
صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة
804 مشاهدة

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، تسجيل 216 اصابة جديدة بكورونا بينها 151 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي، مؤكداً شفاء 83 حالة جديدة من مصابي الفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 73562.

وقال الساعدي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 216 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:
 
151 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية  
قطاع بغداد جديدة  25 حالة  
قطاع الصدر 19 حالة  
قطاع الرصافة 16 حالة       
قطاع الاستقلال 24 حالة
قطاع البلديات الثاني 5 حالات
قطاع  النهروان  4 حالات  
قطاع الاعظمية 4 حالات  
قطاع البلديات الاول 4 حالات  
قطاع الشعب 50 حالة   
67 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية:  
 حالة مدينة الصدر 18  
9 حالات في كل من الزعفرانية و بغداد جديدة  
6 حالات في كل من النهروان وشارع فلسطين  
 4 حالات في كل من الشعب و الامين  
3 حالات في الاعظمية   
وحالتان في كل من المناطق التالية : الكرادة والبلديات والاسقلال   
وحالة واحدة في كل من البياع والجادرية   
 
واعلن الساعدي عن "شفاء 83 حالة  جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 73562 حالة".  
 
وأشار إلى ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 83 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"، مضيفا ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:
 
13 حالة شفاء في مدينة الصدر  
9 حالات شفاء في منطقة البلديات  
7 حالات شفاء في  كل من منطقة الحبيبية و النهروان  
6 حالات شفاء في كل من حي الزهراء و شارع فلسطين و حي المنتظر  
5 حالات شفاء في كل من حي البتول والزعفرانية  
4 حالات شفاء في كل من حي المهدي والكريعات والجادرية وبسماية 
3 حالات شفاء في حي تونس".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
04:00 | 2021-02-12 04:00
03:52 | 2021-02-12 03:52
03:43 | 2021-02-12 03:43
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الصحة تعلن رفع توصيات إلى خلية الأزمة: انتظروا القرارات الجديدة
27.5%
10:20 | 2021-02-10
الصحة تعلن رفع توصيات إلى خلية الأزمة: انتظروا القرارات الجديدة
10:20 | 2021-02-10
في عيد الحب… أي أبراج هي الأكثر سعادة؟ التفاصيل مع جاكلين عقيقي
18.7%
10:12 | 2021-02-10
في عيد الحب… أي أبراج هي الأكثر سعادة؟ التفاصيل مع جاكلين عقيقي
10:12 | 2021-02-10
وزير الصحة يحذر من &quot;أيام قاسية&quot; بسبب التهاون بإجراءات الوقاية
13.95%
11:34 | 2021-02-11
وزير الصحة يحذر من "أيام قاسية" بسبب التهاون بإجراءات الوقاية
11:34 | 2021-02-11
تفاصيل لقاء &quot;البابا فرنسيس&quot; بالسيد &quot;السيستاني&quot; (وثيقة)
13.94%
05:34 | 2021-02-11
تفاصيل لقاء "البابا فرنسيس" بالسيد "السيستاني" (وثيقة)
05:34 | 2021-02-11
&quot;فايزر&quot;.. اليابان تتخلى عن ملايين الجرعات وتكشف عن &quot;سبب غريب&quot;
13.66%
12:18 | 2021-02-10
"فايزر".. اليابان تتخلى عن ملايين الجرعات وتكشف عن "سبب غريب"
12:18 | 2021-02-10
ضربة جوية عنيفة مجهولة المصدر على الحدود العراقية السورية
12.25%
04:57 | 2021-02-11
ضربة جوية عنيفة مجهولة المصدر على الحدود العراقية السورية
04:57 | 2021-02-11
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.