كركوك.. اعتقال متهم بحوزته 15 كيلو غرام من مادة "الهيروين"

اعلنت شرطة كركوك، اليوم الخميس، اعتقال متهم بحوزته 15 كيلوغرام من مادة "الهيروين".



وقالت الشرطة في بيان لها، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومتابعة ميدانية متميزة، تمكنت قوة في محافظة كركوك تابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط خمسة عشر كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة بحوزة احد المتهمين في المحافظة".

وأضاف البيان أن "هذه المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هكذا كمية من هذه المادة في محافظة كركوك، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وتم التعامل مع المادة المضبوطة وفق السياقات".