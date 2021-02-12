استعدادا لزيارة البابا.. العتبة الحسينية تجهز ذي قار بباصات كهربائية وسرادق حديثة

اعلن قائممقام قضاء الناصرية ،اليوم الجمعة، بان الامانة العامة للعتبة الحسينية ستجهز ذي قار بباصات كهربائية وسرادق حديثة استعدادا لزيارة البابا الفاتيكان.



وقال منير البكاء السومرية نيوز، "ان الامانة العامة للعتبة الحسينية جهزت محافظة ذي قار بباصات كهربائية حديثة، استعدادا لزيارة بابا الفاتيكان لمدينة اور الاثرية في السادس من اذار المقبل.



واضاف البكاء "ان تجهيز العتبة الحسينية لم يقتصر بالباصات الكهربائية الحديثة، بل بباصات مختلفة الانواع لنقل الزائرين الى مدينة اور الاثرية ،بالاضافة الى فرش الارضية قرب مدينة اور الاثرية وبناء سرادق حديثة ، ومن المؤمل وصولها للمحافظة الاسبوع المقبل ، مشيرا الى "ان وزارة الخارجية العراقية اعلنت، ان البابا فرنسيس سيقوم بزيارة العراق للفترة 5 - 8 اذار من العام 2021 ، وان الزيارة تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة باجمعها تؤكد وحدة الموقف الانساني في مجابهة التطرف والصراعات وتعزز التنوع والتسامح التعايش".