رئيس الجمهورية: نحن بحاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد

وقال صالح خلال الحفل التأبيني بذكرى يوم الشهيد العراقي: "نستذكر شهداء العراق ضد الاستبداد والارهاب"، مبينا: "نحن بحاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب".واضاف انه "يجب عدم التهاون في إنجاز الخطوات الاصلاحية وتحديداً إجراء الانتخابات"، موضحا: "أمامنا تحديات جسيمة أبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".وتابع رئيس الجمهورية ان "الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب افرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق".واوضح: "نحن امام مفترق طرق، اما العودة الى الوراء بنزاعات واصطفافات مذهبية وقومية، واما التقدم نحو بناء الدولة وحفظ سيادتها وفرض القانون على الجميع"، مشيرا الى انه "يجب عدم السماح لجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، لا امن ولا استقرار في المنطقة بلا امن واستقرار وسيادة العراق ودوره الريادي الاقليمي والدولي".