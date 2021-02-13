مصدر يكشف عن مخالفات تخص استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إنه "بدل تقدير الارض تم احتساب بدل التقدير 2 بالمئة من قيمة الارض وهذا مخالف للقانون كون الارض تقع داخل حدود العاصمة وليس خارج التصميم الاساس".وأضاف المصدر أن "هذا الامر ليس صلاحية رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي بل صلاحية الهيئة الوطنية".وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طالبت، قبل ايام، بإيقاف استثمار الاراضي ضمن محيط مطار بغداد الدولي، مؤكدة وجود مخالفات وهدر للمال العام في منح تلك الاراضي لشركات اجنبية ومحلية.