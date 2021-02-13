بينها حظر جزئي.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فايروس "كورونا"

وقررت اللجنة بحسب بيان لها، فرض حظر للتجوال من الثامنة مساءً للخامسة صباحاً بدءاً من الثامن عشر من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين.واستثنت اللجنة، الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع الخضار، كما استثنت الإعلاميين من حظر التجوال.وقررت منع اقامة مجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، وإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها اوقات الصلاة فقط لرفع الاذان.كما قررت يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.وقررت إغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين، ومنع إقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر.