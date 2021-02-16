مفوضية حقوق الانسان تدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل

وقالت المفوضية في بيان تلقته السومرية نيوز: " ندين الاعتداء الارهابي على محافظة اربيل والذي ادى وبأسف بالغ الى وفاة واصابة عدد من المدنيين".واضاف البيان: "وفي الوقت الذي تستنكر فية المفوضية هذا العمل الارهابي فانها تدعو الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وتعزيز الاجراءات والخطط الامنية لحماية المدنيين".وبحسب البيان اعربت المفوضية عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا متمنين الشفاء العاجل للمُصابين".