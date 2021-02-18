النفط تعلن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 88 مليوناً و922 ألفاً و697 برميلاً، بإيرادات بلغت 4 مليارات و765 مليون دولار"، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو.

واضاف البيان، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 85 مليوناً و870 ألفاً و503 برميل، بإيرادات بلغت 4 مليارات و602 مليون و609 آلاف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 ملايين و52 ألفاً و194 برميلاً، بايرادات بلغت 162 مليوناً و391 ألفاً و98 دولاراً" .

وتابع، أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 53.586 دولاراً"، مشيرةً إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 29 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

واوضح البيان، أن "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة والتي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ كايراد كلي 88 مليوناً و635 ألفاً و488 دولاراً".