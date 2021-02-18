شرطة نفط الجنوب تعثر على خرق لأنبوب نفطي في ذي قار

اعنلت مديرية شرطة نفط الجنوب، اليوم الخميس، العثور على خرق لانبوب نفطي خارج عن قاطع المسؤولية في محافظة ذي قار .

وقالت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مديرية شرطة نفط الجنوب تمكنت من العثور على خرق لأحد الأنابيب النفطية غير المحمية من قبل شرطة الطاقة والخارجة عن حدود المسؤولية عبارة عن انبوب بلاستيكي مربوط على أحد الأنابيب النفطية في محافظة ذي قار ويمتد لمسافة 500 متر".

وبينت المديرية أنه "تم خلال العملية ضبط عجلة كانت تروم عصابات تهريب النفط ومشتقاته تحميلها، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي لمعرفة عائدية العجلة وملاحقة الجاني".