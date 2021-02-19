تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة قرب الحدود العراقية الإيرانية

اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة 3.5 درجة قرب الحدود العراقية – الإيرانية، من محافظة ديالى.
وقالت الوزارة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت في تمام الساعة 4:06:28 عصرًا حدوث هزة أرضية، بلغت قوتها 3.5 درجة قرب الحدود العراقية الايرانية حيث تبعد (13) كم شمال شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى".
وأشار البيان إلى أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين"، داعية إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".