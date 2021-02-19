تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة قرب الحدود العراقية الإيرانية

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت في تمام الساعة 4:06:28 عصرًا حدوث هزة أرضية، بلغت قوتها 3.5 درجة قرب الحدود العراقية الايرانية حيث تبعد (13) كم شمال شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى".