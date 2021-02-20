الصحة توجه بغلق معاهد التدريس الخصوصي وغرامات تنتظر المخالفين

وقالت الوزارة في بيان مقتضب حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "وجهت فرقها الصحية بمتابعة غلق معاهد الدروس الخصوصي وفرض الغرامات المالية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق القائمين عليها وفقا لقانون الصحة العامة".

ويوم السبت 13 شباط، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، مجموعة قرارات للحد من انتشار كورونا في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومنها فرض حظر التجوال الشامل لثلاثة أيام في الأسبوع والحظر الجزئي لبقية الأيام مع استثناء بعض الفئات، وقرارات أخرى.