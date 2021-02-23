الرافدين يباشر بتوطين رواتب منتسبي الدفاع وشمولهم بالسلف والقروض

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المصرف باشر بتوطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع اسوة بمنتسبي وزارة الداخلية وشمولهم بكافة الخدمات المصرفية فضلا على قبول كفالاتهم للغير اسوة بموظفي دوائر الدولة".واضاف البيان ان "المصرف يخطط بشكل مستمر لتطوير خدماته وتحديثها واضافة خدمات اخرى اضافة للخدمات المفعلة التي تروجها عبر فروعه"، داعيا "دوائر الوزارة للتنسيق مع ادارته العامة بهدف الاسراع بتوطين رواتب المنتسبين بهدف شمولهم بالسلف والقروض والخدمات المصرفية".وتابع ان "المصرف شمل المنتسبين حالياً بالسلف والقروض من دون كفيل بالنسبة للموطنة رواتبهم لديه اما بالنسبة لغير الموطنين فمشمولين ايضا، لكن شريطة توفر كفلاء عدد 2 مع جلب كتب استمرارية بالخدمة من دوائرهم".