افتتاح مختبر "نوعي" بمستشفى اليرموك في بغداد

وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انها "افتتحت اليوم، مختبر عظم الصدغ في شعبة الأنف والاذن والحنجرة بمستشفى اليرموك التعليمي وبحضور مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي ومعاون المدير العام للشؤون الفنية داليا فاروق ومدير المستشفى علاء جبار وبالتعاون مع مكتب الوفاق العلمي وحضور مدراء الاقسام في المستشفى وأساتذة من كلية طب المستنصرية وطب النهرين".وفي السياق، أكد مدير شعبة الانف والاذن والحنجرة الدكتور ياسين اديب، ان "المختبر يعد الثاني من نوعه بعد مثيله في مدينة الطب ولكنه الأحدث".وأشار أديب إلى، إن "المختبر يشمل ست محطات متكاملة مزودة بأحدث المايكروسكوبات والدريلات الجراحية واجهزة سحب السوائل والأدوات الجراحية اللازمة لإجراء مختلف عمليات الاذن الدقيقة"، مبيناً انه "بعد الافتتاح ابتدأت ورشة تدريبية خاصة بتشريح عظم الصدغ".