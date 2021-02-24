الزراعة تمنع استيراد محصول البصل... والسبب؟

الناطق باسم الوزارة حميد النايف قال في بيان، ورد للسومرية نيوز، إنه "استناداً للصلاحيات المخولة الى وزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء -لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصول البصل ومن جميع المنافذ الحدودية ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق الـ23 من شباط الحالي".وأضاف أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرته المنتج المحلي"، موضحاً أن "القرار منح عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءٍ من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها".وأكَّد النايف أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي".وطالب "جميع المنافذ الحدودية الالتزام بتنفيذ هذا القرار دعماً لحماية المنتج المحلي".