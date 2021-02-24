القبض على احد العناصر الإرهابية في الموصل

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى واللواء الثالث والسبعون التابع للفرقة الخامسة عشر جيش عراقي وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على الإرهابي ( ه م ص ا) الذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (المعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".واضاف البيان انه "تم القبض عليه في (سيطرة زمار المشتركة) التابعة لناحية زمار شمال غرب مدينة الموصل".