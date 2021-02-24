ثلاثة متهمين بالارهاب بينهم امرأتان في قبضة الشرطة الاتحادية بكركوك

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية، من القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين قضائياً وفق المادة 1/4 إرهاب "رجل وامرأتان"، وجاءت عملية القبض بعد ورود معلومات عن تواجدهم داخل إحدى الدور وسط منطقة "الحرية" في كركوك".واضاف البيان انه "تم تسليمهم الى جهة الطلب اصولياً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".