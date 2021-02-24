تجهيز كهرباء الجنوب بوجبة مـن مُحـولات التوزيـع وبسعات مُختلفـة

رفدت شركة ديالى العامة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن وزارة الكهرباء باحتياجاتها من مُحولات التوزيع مُختلفة السعـات .



معاون مدير عام الشركة المهندس عبـد الستـار مخلـف الجنابـي قال في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان شركة ديالى العامة جهزت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بدُفعة جديدة من مُحولات التوزيع بلغت ( ٥٦ ) مُحولة مُختلفة السعات توزعت بواقع ( ٤٠ ) محولة سعة ( ٢٥٠/١١ KVA ) و ( ١٦ ) مُحولة سعة ( ٤٠٠/١١ KVA ) بموجب العقد المُبرم بين الطرفين ، لافتاً الى إنجاز ما نسبته ( ٧١% ) من العقد والقاضي بتجهيز كهرباء الجنوب بـ ( ١٥٥١ ) مُحولة توزيع وبمُختلف السعات.

وابدى إستعداد الشركة لتجهيز جميع شركات ومُديريات وزارة الكهرباء بمحولات التوزيع ذات الجودة والكفاءة العاليتين والتي تُصنع بأيادي عراقية خالصة وبامتياز من شركة ميتسيوبيشي اليابانية ووفق مُتطلبات الجودة كون الشركة حاصلة على شهادة الجودة العالمية ( ISO 9001-2015 ) .