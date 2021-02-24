بالصور: ازالة المحال التجارية القريبة من جسر الطابقين

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بازالة المحال التجارية القريبة من جسر الطابقين بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم ازالة المحال التجارية القريبة من جسر الطابقين بالعاصمة بغداد". واضاف المصدر ان "الازالة تمت وسط تواجد امني كثيف".