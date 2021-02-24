إقليم كردستان يناقش مستجدات مشروعي قانوني الموازنة الاتحادية وموازنة الإقليم

المكتب الاعلامي لمجلس وزراء إقليم كردستان، قال في بيان تلتقه السومرية نيوز، انه "في مستهل الاجتماع، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد المفاوض آخر تطورات المناقشات مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية لإقليم كردستان في إطار قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021".وبحسب البيان، أكد قوباد، استمرار المحادثات مع وجود استعداد أفضل لحل هذه القضية".

وتابع البيان انه "بعد ذلك، سلط وزيرا المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد، الضوء على آخر الاستعدادات لمشروع قانون موازنة إقليم كردستان لسنة 2021".وأشار الوزيران إلى أن "معظم بيانات الوزارات قد باتت جاهزة لصياغة مشروع شفاف وواقعي"، وفقا للبيان.وفي محور آخر من الاجتماع، عرض وزير التخطيط مسودة مشروع تعديل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقليم كردستان.واوضح البيان انه "بعد المناقشة وتبادل الآراء، تمت الموافقة على تعديل".