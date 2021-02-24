وزير الصحة: توفير اللقاحات المضادة لكورونا سيكون قريباً

وقال التميمي في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على تسجيل أولى إصابات فيروس كورونا "ما زلنا نعاني من تحد كبير بسبب الموجة الثانية"، مشيراً إلى "تسجيل أكثر من 300 إصابة بين الأطفال بالسلالة الجديدة".وأضاف، أن "الوزارة تمكنت من مجابهة هذه الجائحة وتسجيل نسب شفاء عالية من الفيروس"، مبيناً أن "نسبة الشفاء تجاوزت 92% ونسبة الوفيات نحو 1.9% من عدد الإصابات".ولفت إلى "توفير 14 ألف سرير وأكثر من 12 ألف جهاز تنفس لمواجهة جائحة كورونا".ودعا التميمي، إلى "استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنها الحظر الجزئي والكلي".