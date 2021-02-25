برئاسة وزير النفط.. وفد وزاري رفيع يصل نينوى

وزارة النفط قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "وزير النفط أكد حرص الحكومة على النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة نينوى والارتقاء بها، خلال زيارته على رأس وفد حكومي يضم وزير الكهرباء وعدد من المسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء".وبحسب البيان، قال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، خلال اجتماعه بمحافظ نينوى نجم الجبوري وعدد من المسؤولين في المحافظة، إن "هذه الزيارة تأتي لتفقد احتياجات المحافظة، وخصوصاً في قطاعات النفط والكهرباء والبنى التحتية، والعمل على الاسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة".وأضاف، أنه "اوعز للجهات المعنية بتلبية جميع احتياجات المحافظة من الاسفلت ، فضلاً عن توفير كميات اضافية من المشتقات النفطية"، مشيرا الى ان "المجلس الوزاري للطاقة سيعمل على متابعة جميع المشاريع التي تسهم في زيادة الطاقة الكهربائية ، وتطوير الصناعة النفطية في المحافظة بالتنسيق مع المحافظة".وفي سياق البيان، بين المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن "زيارة الوفد الحكومي تشمل تفقد عدد من المواقع النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية بهدف الوقوف على احتياجات المحافظة، فضلاً عن اللقاءات المباشرة بالمسؤولين في المحافظة".