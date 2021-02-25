شريحة المفصولين السياسيين يناشدون: نطالب بشمولنا بفقرة في الموازنة

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "المئات من شريحة المفصولين السياسيين نظموا تظاهرة قرب جسر الطابقين في البوابة رقم 5 بالعاصمة بغداد".وفي السياق نفسه، بين مدير الممثلية العامة لفصل السياسي، علي جبر كاظم للسومرية نيوز: "نحن المفصوليين السياسيين من الذين اعدمهم النظام البائد، صدر بنا قانون عام 2005 رقم 24 صوت علية البرلمان يلزم وزارة المالية وجميع الدوائر بتعيينا وفق القانون 24 وفي سنة 2012 تم تعديل القانون وشمول الغير موظفين".واضاف كاظم انه "منذ عام 2012 تم تعيين القليل واما البقية بين المماطلة والتسويف واكثرنا موزعين من قبل الامانة العامة أعلى سلطة في البلد".وتابع: "خرجنا اليوم لمطالبة مجلس البرلمان بشمولنا بفقرة في الموازنة كمفصولين سياسيين غير الرفحاوي ونحن شريحة نطالب بحقوقنا من اجل خدمة البلد ضمن توزيع الامانة العامة".واوضح: "نحن لا نأتي للمطالبة بمنح ولا اراضي او قروض بل المطالبة بحقوقنا بحسب القانون 24".