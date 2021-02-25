الاعلام الرقمي يكشف عن اقبال عراقي "كبير" على تطبيق الكتروني

ولفت المركز في بيان الى أنه "رصد تدفقا عراقيا كبيرا على تطبيق كلوب هاوس للدردشة الصوتية، باعتباره منصة جديدة للتواصل الاجتماعي بميزات فريدة قد تبدو جديدة للمستخدمين".

وأضاف أن "مئات العراقيين اقبلوا على التسجيل في هذا التطبيق الذي بدأ بالانتشار الكبير والمفاجئ خلال الشهرين الماضيين خصوصا بعد المحادثة التي اجراها ايلون ماسك مسؤول شركتي Tesla و SpaceX مع فلادمير تينيف المدير التنفيذي لتطبيق Robinhood".وبين المركز ان "تطبيق كلوب هاوس يسمح للمستخدم بانشاء غرف، ثم البدء بحوار جماعي عن طريق المحادثات الصوتية، ويمكن لبقية المستخدمين الانضمام لهذه الغرف، مع احتفاظ مدراء الغرف بالمسؤولية عمن يتحدث ومتى وفي اي موضوع بالتحديد، وهو ما يؤدي في الاخير الى انشاء محادثات في مجالات متخصصة".