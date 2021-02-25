السامرائي يستغرب "تجاهل" برنامج البابا للمكون السني

وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إنه "أطلع على برنامج زيارة البابا الى العراق المقررة في شهر آذار والتي نرحب بها كما نرحب بكل ضيف كريم، لكن البرنامج تجاهل وجود مكون أساسي هم أهل السنة".وأشار إلى أن "السنة لديهم المجمع الفقهي لكبار علمائهم في العراق، وكان جدير بمن وضع برنامج الزيارة أن ينتبه لهذه الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها".ومن المقرر أن يجري بابا الفاتيكان، زيارة إلى العراق في 5 آذار المقبل.