قيادات أمنية رفيعة تبارك مليارية السومرية: استحقاق لقناة الشعب

وأعرب نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، عن "تهانيه ومباركته للسومرية وكوادرها على كسر حاجز المليار".وأضاف الشمري لـ السومرية نيوز "هذا استحقاق مبارك لقناة الشعب".بدوره، بارك قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، النجاح الملياري السومري.وقال بهجت لـ السومرية نيوز، إن "دل ذلك النجاح على شيء فإنما يدل على مهنية قناة السومرية ومواكبتها للأحداث بصورة مهنية وحيادية".بدوره بارك الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن قوات خاصة يحيى رسول مليارية السومرية.كما قال قائد الفرقة السادسة اللواء الركن سعد محسن عريبي "الف مبروك لقناة السومرية هذا النجاح الباهر وإن شاء الله تتخطى حاجز المليارين".وبارك اللواء كاظم سلمان بوهان مدير عام مديرية الدفاع المدني "مليارية السومرية"، متمنياً لادارتها ولجميع العاملين التقدم والمزيد من العطاء.وكسرت قناة "السومرية" الفضائية اليوم الخميس، حاجز المليار مشاهدة على منصة يوتيوب لتصبح أول قناة عراقية تحقق هذا النجاح.