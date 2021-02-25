كاكائي: ضرورة تنفيذ متطلبات مفوضية الانتخابات والمراقبة الدولية مهمة جداً

وقال كاكائي خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "قانون الانتخابات ينص على السماح بتمديد فترة تسجيل الكيانات والاحزاب السياسية قبل الموعد الانتخابي بخمسة أشهر"، مؤكداً أن "هذا التمديد سيكون الأخير للتسجيل ولن يكون هناك تمديد أخر لان ذلك سيعيق عمل المفوضية".وأشار إلى ضرورة "تنفيذ متطلبات المفوضية مثل التخصيص المالي للعقود الذين سيشغلون مراكز الاقتراع والعد والفرز واستقبالهم وفرزهم والتعاقد معهم لاكمال الاستعدادات".وبين كاكائي، ان "المراقبة الدولية سيكون لها دور مهم واعطاء شفافية وشرعية للانتخابات من الجهات الدولية"، مبيناً أن "كادر المفوضية تدرب على آلية احتساب الاصوات، كما انه مدرب جيداً على النظام الانتخابي، والكوادر الانتخابية لديها خبرة وكفاءة لادارة العملية الانتخابية".