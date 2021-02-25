تكليف مدير جديد لإعلام وكالة الداخلية لشؤون الشرطة

كلفت وزارة الداخلية، الخميس، العميد غسان عبد الرحمن بمهام مدير اعلام وكالة الوزارة لشؤون الشرطة.

وقال مصدر امني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تكليف العميد غسان عبد الرحمن بمهام مدير اعلام وكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلفا للعميد نبراس علي".